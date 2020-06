Afgelopen met oplappen in Wijk en Aalburg door nieuw medisch centrum d'Alburcht

Van een gebouw vol mankementen naar een hypermodern onderkomen: vooral voor de zeven huisartsen en hun zestien medewerkers is de overstap van de Tulpstraat naar de Perzikstraat een grote vooruitgang.

Huisarts Caroline Arnold Bik kan niet wachten om het oude gebouw, dat in 1975 in gebruik werd genomen door de artsen Arie Aanen en Nico de Boer en tandarts Anton Zegwaard, vaarwel te zeggen. ,,Zolang ik hier in de praktijk zit, is het over nieuwbouw gegaan", vertelt ze. In 2002 werd ze de opvolger van huisarts Hans Hoekstra en is inmiddels de langstzittende arts. ,,Ik wilde al gelijk een elektrische buitendeur. Maar telkens werd er gezegd: even wachten want we gaan verbouwen. We zijn in mijn beleving altijd bezig geweest met oplappen.”

Quote Zolang ik hier in de praktijk zit, is het over nieuwbouw gegaan Caroline Arnold Bik , Huisarts

Menig keer troffen patiënten bij regen emmers in de praktijk aan en uiteindelijk lukte het ook niet meer om het dak en de gevel goed te repareren. Er moest iets gebeuren. ,,Daarnaast werd het gebouw te klein. Er kwamen ook steeds nieuwe eisen. Het raakte uit de tijd."

Forse wachtkamer

Achttien jaar lang is er dus gesproken over nieuwbouw. Drie jaar geleden kwam er aansluiting bij multifunctioneel centrum d'Alburcht in beeld. Ineens lagen er voor Caroline Arnold Bik en de twee andere vaste artsen Arjan Wensink en Gwan Tjan echte kansen om te verkassen en raakte de plannen in een stroomversnelling.

Samen met Arjan Wensink toont Arnold Bik trots de nieuwe spreekkamers, behandelkamers, de administratieruimte en de forse wachtkamer. ,,Je ziet dat het allemaal veel professioneler is. Ik ben ook blij met de nieuwe balie. In het oude gebouw kon iedereen in de wachtkamer horen wat er aan de balie verteld werd. Er is nu veel meer privacy. Daar zijn we heel blij mee." Voor het fraaie design tekenden huisarts Diana de Jonge en praktijkmanager Nikki de Jong.

Instappen

Blij is ook apotheker Bert Mouthaan. Hij verhuist met apotheek Het Quadraat van de Galerij (drie apothekers en tien medewerkers) mee naar d'Alburcht. ,,Wij volgen graag de ontwikkelingen en toen de mogelijkheid zich voordeed zijn we ingestapt", vertelt Mouthaan, die zijn apotheek aan de Galerij in 1987 opende. Hij ziet tal van voordelen. ,,Persoonlijk had het voor mij nog eens zo groot mogen zijn, met nog meer disciplines. Maar nu is het al schitterend. Een plaatje. Het is ook richting zorgverzekeraars beter. Die sluiten eerder overeenkomsten af met disciplines in één centrum dan met disciplines die los staan."

In tegenstelling tot de huidige apotheek aan de Galerij wordt er in d'Alburcht niet meer gewerkt met een apotheekrobot. ,,Daar hebben we na vijftien jaar afscheid van genomen. De balie- en bereidingsfuncties zijn nu samengevoegd. Het medicijn komt direct uit de ladekasten achter de balie", wijst Mouthaan naar de nieuwe opstelling.

Volledig scherm De nieuwe sorteermachine in de apotheek. © Marry Bouman

Voor de herhaalmedicaties is overgestapt op Speed Filling. ,,Met behulp van twee medewerkers vindt met dit apparaat de sortering nu razendsnel plaats", legt Mouthaan uit. Afhaalautomaat Pharmaself 24 is ook meeverhuisd naar d'Alburcht en heeft een plaats gekregen aan de voorzijde van het gebouw.

Quote Het is ook voor de patiënten uit de andere dorpen uit voormalig Aalburg beter aan te rijde Bert Mouthaan, Apotheker

Het nieuwe onderkomen brengt nog meer voordelen met zich mee, zoals een goede parkeergelegenheid en een veiliger situatie. Zowel in de Tulpstraat als op de Galerij was het dikwijls passen en meten. ,,Het is ook voor de patiënten uit de andere dorpen uit voormalig Aalburg beter aan te rijden", noemt Mouthaan nog een belangrijk aspect op. ,,Samen onder één dak betekent ook kortere lijntjes", benadrukt Arjan Wensink.

Meer werkplezier

Met het nieuwe onderkomen levert het voor de medewerkers ook meer werkplezier op, vindt Caroline Arnold Bik. Op de eerste verdieping is de kantine ondergebracht. Maar het woord kantine doet de fraaie ruimte, waar 25 medewerkers gezamenlijk terecht kunnen, afbreuk. ,,Daar moeten we nog een mooie naam voor vinden", glimlachen Arnold Bik en Mouthaan.