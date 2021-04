Afhalers zorgen voor drukte bij restaurants met Pasen: ‘Ik sta er echt van te kijken’

Een zaal vol met mensen die genieten van al het fijne dat een paasbrunch heeft te bieden. Op de fraai gedekte tafels staan kaarsen, er is volop vrolijke bedrijvigheid, gasten scheppen bij het buffet nog een keertje op, medewerkers lopen af en aan. En na de brunch wéér aan de bak: voorbereidingen treffen voor het diner ’s avonds in het restaurant. Tot voor twee jaar geleden was dat niet meer dan normaal voor eetcafé City in Waalwijk. Maar sinds corona in heel Nederland op het dagelijks maatschappelijk menu staat, is dat voorbij. Nu oogt de zaal somber en donker.