Afscheid van geliefde Cornelia: ‘We hebben meer leefruimte nodig’

TE KOOPIn De Langstraat worden dieren, spullen of diensten aangeboden via internet of gewoon aan straat. Vandaag: sleepboot Cornelia uit het jaar 1935.

,,We hebben de boot net aangelegd in Rijswijk”, vertelt Joke de Jong aan de telefoon. Samen met haar man René is ze op vakantie in eigen land. Ze varen door Nederland met hun grote passie: de historische sleepboot. In 1998 kocht het echtpaar uit Waspik de Cornelia van René’s oom. ,,Ik kom uit een schippersfamilie en ben met boten opgegroeid”, zegt René.

Varen door eigen land

In de 22 jaar dat het echtpaar de boot bezit, legden ze een hoop kilometers af in binnen- en buitenland. ,,We zijn naar Duitsland, België en Frankrijk gevaren. Dit jaar slaan we over vanwege het coronavirus en varen we door eigen land. Niet erg hoor, want Nederland is ook hartstikke mooi”, vertelt Joke.

Op de voorramen van de stuurhut na, is alles origineel aan de boot. ,,Er zit een prachtige motor in uit 1935 en ook de betimmering stamt uit dat jaar”, vertelt René passievol. Joké en René verloren hun hart aan historische boten. ,,Daarom komt er ook zeker een ander historisch exemplaar voor in de plaats. Hiervoor hadden we een jacht, maar dit vaart veel lekkerder en rustiger”, volgens René.

Getwijfeld

Maar waarom gaat de Cornelia, die veel boten sleepte op de Maas, dan toch weg? ,,We hebben er lang over getwijfeld om de boot weg te doen. Maar we hebben meer leefruimte nodig vanwege de langere bootreizen die we willen gaan maken als we met pensioen zijn. Dan hebben we plek nodig voor een wasmachine, bijvoorbeeld. Dat we de boot nu verkopen, doet wel zeer. Het is helaas geen doen om er een grotere bij te kopen, omdat het teveel werk is om twee boten te onderhouden.”

,,We zijn op zoek naar een echte liefhebber, iemand die de tijd heeft voor het onderhoud en de boot in de orginele staat laat”, zegt René. Wie op zoek is naar een historische boot, kan contact opnemen via 06-10034409.