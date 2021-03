Afval, herrie en rally’s: Biesbosch blijft open, maar mag geen ‘Giethoorn van het zuiden’ worden

Waalwijks wethouder Ronald Bakker ziet Haags avontuur wel zitten: ‘Als ik de kans krijg, grijp ik die’

16 maart WAALWIJK - Ronald Bakker ziet een landelijk politiek avontuur in Den Haag wel zitten. De Waalwijkse wethouder draait daar niet omheen. Als nummer 55 op de kandidatenlijst van de VVD moet er wel een klein wonder gebeuren wil hij rechtstreeks in de Tweede Kamer komen. ,,Maar zeg nooit, nooit.”