Afval scheiden blijft lastig: Waalwijk lanceert grote campagne

Datalek Loon op Zand: leden stembureau krijgen persoonlij­ke gegevens van anderen in de bus

7 januari KAATSHEUVEL - De gemeente Loon op Zand is in de fout gegaan bij het versturen van brieven naar stembureauleden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Per abuis werden de brieven dubbelzijdig geprint, zodat de stembureauleden niet alleen hun eigen gegevens kregen, maar ook die van een ander stembureaulid.