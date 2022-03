Agent had niet op Tim (27) in Waalwijk mogen schieten en wordt verdacht van dood door schuld

WAALWIJK - De politieagent die op 17 maart de 27-jarige Tim van der Boor doodschoot, had niet op hem mogen schieten en wordt daarom verdacht van dood door schuld. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

,,Tot op heden is uit het onderzoek gebleken dat er geen directe aanleiding bestond om te schieten en dat er sprake is van een ongewild schot", aldus het OM. ,,De betrokken politiemedewerker is als verdachte aangemerkt van dood door schuld en de Rijksrecherche doet verder onderzoek naar het incident.”

De 27-jarige man uit Dordrecht was verdachte in een lopend drugsonderzoek en werd tijdens zijn aanhouding neergeschoten op het Larixplein in Waalwijk. Hij werd nog gereanimeerd maar overleefde de beschieting niet.

Het OM concludeert dat er wel reden was om hem aan te houden, maar dat er geen reden was om op hem te schieten. Het OM heeft dit in een persoonlijk gesprek toegelicht aan de nabestaanden.



