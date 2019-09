Agent krijgt klap van omstander tijdens aanhouding in Nieuwkuijk

80 van de Langstraat Mooiste straat van de 80: glitterbol trekt de aandacht

11:55 HAARSTEEG - Als opwarmer voor de 40e editie van de 80 van de Langstraat is de straatprijs weer ingevoerd. Achterste Hoeven in Haarsteeg won in het verleden vier keer. En pakte weer als vanouds uit.