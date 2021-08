Agent Luuc Bovens wil iets voor wijkbewoners betekenen; ‘Zorgen dat iemand de juiste hulp krijgt’

Autodieven lopen al snel tegen de lamp in Waalwijk: daders te zien op camerabeel­den

4 augustus WAALWIJK - De politie heeft twee autodieven snel in de kraag kunnen vatten. Ze hadden hun slag geslagen in de Stationsstraat in Waalwijk. De eigenaar was een paar minuten in een winkel om iets op te halen. Toen hij naar buiten kwam, was zijn auto verdwenen.