Agenten betrappen man (40) terwijl hij het politiebureau in Sprang-Capelle bekladt

Strandbad en speeltui­nen bij surfvijver? BillyBird ziet kansen in Waalwijk

WAALWIJK - Het bedrijf BillyBird ziet kansen voor een recreatiepark met strandbad, speeltuinen en natuur bij het Lido in Waalwijk. Nu is de gemeente aan zet. Is dit de juiste plek voor een BillyBird-park of juist niet?

14 juli