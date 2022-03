Agenten vinden 45 kilo MDMA en andere drugs in huis Giessen: vrijspraak voor vrouw die woning onderverhuurde

Na talloze controles staat politie op de stoep. Handelaar zou plots schuldig zijn aan hulp wietcrimi­ne­len

WAALWIJK - Talloze gemeentelijke controles kreeg een Vlijmense partijhandelaar, met een loods aan de Eerste Zeine in Waalwijk. Het leek in al die jaren altijd in orde te zijn. Tot op 14 november 2019 de politie aan de deur stond. Die concludeerde dat er toch vooral werd verkocht voor de grootschalige hennepteelt. En dat mag niet. De eigenaar van de zaak stond dinsdag samen met een medewerker voor de rechtbank in Breda.

