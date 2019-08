Agnes Killaars uit Drunen: De dood eerst, dan pas de geboorte

Vier inzitten­den op tijd uit brandende auto op A59 bij Sprang-Capelle

26 augustus SPRANG-CAPELLE - Een auto is maandagavond spontaan gaan branden tijdens het rijden op de A59 bij Sprang-Capelle. De vier inzittenden merkten dat de auto ‘gekke geluiden’ begon te maken en zetten hem op de vluchtstrook. Even later schoot er een vlam vanuit de motor omhoog.