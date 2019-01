Agressieveling (30) die agenten aanviel in Waalwijk komt niet vrij, beelden honderdduizenden keren bekeken

Josien Paulides (CDA) stopt als raadslid in Waalwijk: Dick Klapwijk volgt haar op

15:47 WAALWIJK - Josien Paulides stapt uit de gemeenteraad in Waalwijk. Het CDA-raadslid is per half maart benoemd tot zakelijk directeur van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Ze kan haar nieuwe baan, gezin en raadslidmaatschap niet combineren. Dick Klapwijk volgt haar in april op in de raad.