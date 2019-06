Akkerland Waspik voor drie jaar verpacht aan de natuur

WASPIK - Het was gelukkig even droog bij de officiële opening van het nieuwe leefgebied van 340 hectare in de polders tussen Waalwijk en Raamsdonk vrijdagochtend aan de Kanaalweg. Wethouders Kevin van Oord van de gemeente Geertruidenberg en Dilek Odabasi-Seker van de gemeente Waalwijk onthulden bij het perceel van de gebroeders Verschuren een bord door het weghalen van de vlag van Agrarische Natuurvereniging Slagenland.

Onder de aanwezigen waren naast de wethouders leden van ANV Slagenland, boeren en akkerbouwers, vogelaars en andere natuurliefhebbers. Zij hoorden voorzitter Ria Boons van Slagenland vertellen over de aanleiding voor het openen van het nieuwe leefgebied. ,,We staan hier bij een nieuw leefgebied voor vogels in een open akkerlandschap op klei. We staan hier 'buitendeks', het achtergebied van de Maas. Door de rivierklei is het hier uitermate geschikt voor akkerbouw. Maar de polder biedt meer. Vandaar dat we aan de slag zijn gegaan met verschillende natuurbeheer-pakketten."

Die pakketten hebben elk een eigen vergoeding en bijbehorende beheersvoorwaarden. Slagenland zet met het project vooral in op verbetering van het leefgebied van onder meer veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs. In de praktijk betekent dit dat er meer bloem- en kruidenrijke randen komen en dat er gefaseerd beheerd wordt. Vijf grondeigenaren hebben een contract getekend voor 3 jaar. In 340 hectare grond ligt nu zo'n 23 hectare ingezaaide agrarisch natuurbeheer. Een aanwinst voor het buitengebied van Waspik en Raamsdonk.

Volledig scherm Een groep boeren, akkerbouwers, vogelaars en twee wethouders waren aanwezig bij de officiele opening van het leefgebied tussen Waalwijk en Raamsdonksveer. © Marcel Donks

Volledig scherm Een groep boeren, akkerbouwers, vogelaars en twee wethouders waren aanwezig bij de officiele opening van het leefgebied tussen Waalwijk en Raamsdonksveer. © Marcel Donks

Volledig scherm Een groep boeren, akkerbouwers, vogelaars en twee wethouders waren aanwezig bij de officiele opening van het leefgebied tussen Waalwijk en Raamsdonksveer. © Marcel Donks