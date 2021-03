Al een jaar zonder supporters, maar de stewards blijven nodig in het stadion: ‘Je pikt nu wel iets mee van de wedstrijd’

Zaterdagavond, in de allerlaatste minuut van de extra tijd, bezorgde scheidsrechter Sander van Eijk RKC Waalwijk in het thuisduel tegen FC Utrecht een nat pak. Ahmed Touba legde zijn hand op de rug van Gyrano Kerk, de leidsman wees naar de stip. De VAR keek er een minuut of vier naar, hadden kennelijk ook een vuiltje in het oog. Sander van der Streek pakte het cadeautje, later toegegeven door Van Eijk, vakkundig uit. Daardoor werd de thuisclub, die elk puntje nodig heeft om zich te ontworstelen aan de degradatiezone, een terecht gelijkspel ontnomen.