Al twee flats tegen de vlakte, nog één te gaan: sloop in Waalwijk springt in het oog

Verlaten aula in Herpt moet pleister­plaats worden voor een goed gesprek

21 juli HERPT - Jarenlang was de aula van gemeentelijke begraafplaats Buytenhove gesloten. Nu staan de deuren een paar dagen per week weer open. Sandra Holm is er neergestreken en knapte de aula grotendeels op. Vanaf nu is er tijd voor koffie en een goed gesprek.