Al weer nieuw plan voor al jaren braakliggend terrein Heverslo: huurhuizen

Met het onderzoek lijkt er na jaren schot te komen in de invulling van het terrein aan de Herptseweg, dat al lange tijd braak ligt.

Heusden kocht het in 2009, waarbij direct al duidelijk was dat het bedrijfsverzamelgebouw dat er toen stond, gesloopt zou worden. Aldus geschiedde in 2011. De bedoeling was toen nog om de grond te betrekken bij een facelift van de Kasteellaan en omgeving, onderdeel van Hart voor Oudheusden.

Open laten

Het Heverslo-terrein werd daar nooit onderdeel van. In 2012 kwam de gemeente met een ander plan: geen bebouwing op het terrein maar een combinatie van ‘groen’, openheid en herinnering aan het verleden’. Van zo’n sociaal-culturele invulling, in combinatie met een opknapbeurt voor de eeuwenoude begraafplaats en aandacht voor archeologische vondsten is het echter nooit gekomen.

Later werd ook nog even gedacht aan de bouw van een woonzorgvoorziening, op het Heverslo-terrein, maar ook dat idee is inmiddels al enige tijd van tafel. Al die tijd bleef het terrein braak liggen.

Geen scholen, wel huizen

Heverslo was de laatste jaren even in beeld als mogelijke plaats voor de nieuwbouw van de twee basisscholen in Oudheusden, De Dromenvanger en De Leilinde. Maar die krijgen een nieuwe school op hun huidige plaats.

Daarmee is het vrijwel zeker dat op het braakliggende terrein woningen komen. De behoefte aan zogeheten zorgeenheden is immers groot, stelt ook directeur Eric van den Einden van woningcorporatie Woonveste. ,,Sociale huurwoningen of een combinatie van wonen met zorg. We gaan nu onderzoeken wat er kan.”

Aantal

In de zogeheten prestatie-afspraken tussen de gemeente Heusden en Woonveste is sprake van ‘circa 28 zorgeenheden'. ,,Dat aantal is indicatief", aldus Van den Einden. ,,Er is nog geen concreet plan maar zowel wij als de gemeente willen er graag aan de slag.”

Een gedeelte van het Heverslo-terrein in Oudheusden. © Dik de Joode/BD

Een gedeelte van het Heversloterrein in Oudheusden. Rechts is een deel van sporthal De Kubus te zien. © Dik de Joode/BD