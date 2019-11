Alice geparachuteerd naar nullen en eentjes

recensieDRUNEN - Lewis Carroll is in de geschiedenis van de literatuur wellicht de meest fantasierijke auteur. Alice in een konijnenhol laten vallen is al aardig bezijden de realiteit, maar wat ze onder de grond meemaakt mag met recht een Wonderland worden genoemd. Tuinmannen zien eruit als speelkaarten; ze verven witte rozen rood, want ze hebben per ongeluk de verkeerde kleur geplant.

Daar, in dat ondergrondse rijk waar de Hartenkoningin de scepter zwaait, spelen ze croquet niet met een bal, ze gooien met egels. Ook de gesprekken zijn absurd. Maf, tegelijkertijd bedwelmend. Daarom wordt Alice in Wonderland gerekend tot de top wat een schrijver ooit uit zijn pen heeft laten vloeien.

Heiligschennis

Er is iets aan toevoegen, het zou heiligschennis zijn. Maar tijden veranderen, de 21e eeuw heeft een nieuwe wereld geschapen: cyberland. Dus hebben studenten van de Concordia University een game ontworpen waarin Alice gedropt wordt in een wereld vol bits en bytes, eentjes en nullen. Dat verhaal, Alice naar Cyberland, werd gistermiddag door toneelschool ONS twee keer in de Voorste Venne in Drunen opgevoerd.

Het verhaal in een notendop: Alice mag van haar ouders niet naar een feest. Op haar slaapkamer geeft ze haar knuffel, een teddybeer, de schuld. Daarna valt ze in slaap. Als ze wakker wordt, ziet haar moeder dat haar teddybeer er verfomfaaid uitziet. Zal de kat wel hebben gedaan. Niets is minder waar, in Cyberland, een goedmoedig rijk heeft wel degelijk duistere kanten, moest haar knuffel terechtstaan: de goedmoedige beer zou Alice op de momenten dat het haar moeilijk gaat - ze is een puber, dus lijkt dat logisch - in de steek hebben gelaten.

Aandoenlijk

Het spel is zoals je dat van jeugdtoneel mag verwachten: het is vooral aandoenlijk. Jada zet een geloofwaardige Alice neer, maar het is vooral Stan die de rol van teddybeer helemaal eigen heeft gemaakt. Zijn houding - afzakkende schouders, zich klein maken - gepaard aan een stem die inwendig verdriet verraadt - waarom laat Alice me steeds meer in de steek, terwijl ik er altijd voor haar ben - raakt het publiek misschien nog het meest.