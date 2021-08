Alle hoop voor ‘freestylers en BMX’ers’ vervliegt: Bikepark Lido tóch dicht

Na onrust over sluiting Bikepark in Waalwijk gloort er hoop voor fietsfanaten: ‘Dit kan en mag niet verloren gaan’

Zoeken naar alternatief

Overigens gaat Waalwijk samen met de oprichters op zoek naar een alternatieve plaats voor een bikebaan. Als zo'n plek wordt gevonden, zijn de kosten van aanleg voor de initiatiefnemers. Een professionele en veilige baan kost volgens Waalwijk al snel 60.000 euro of meer. Daarnaast wordt gekeken of een bestaand skate- dan wel bikepark kan worden opgewaardeerd. ,,Zodat in ieder geval de jongste leeftijdsgroepen van ‘park-riders’ hun hobby dan wel sport in Waalwijk kunnen beoefenen.”

Begin juni gloorde er nog even hoop voor de bmx-ers en (freestyle) mountainbikers. Waalwijk zag op zich kansen de baan te legaliseren, hoewel toen al wel duidelijk was dat daarvoor het een en ander moest gebeuren aan bijvoorbeeld de veiligheid. Ook werd gedacht aan het oprichten van een stichting. Een aantal jongeren probeerde met een petitie sluiting tegen te houden. Burgemeester en wethouders concluderen nu echter dat legalisering niet mogelijk is, met sluiting als gevolg. Verzekeraars stellen stevige aanvullende eisen stellen die niet of nauwelijks zijn te realiseren en de oprichters ontbreekt het geld om het Bikepark veilig te maken, aldus de gemeente.

Gedoogd

Het Bikepark aan de Vijverlaan, in het bos vlakbij het Lido, bestaat uit een starttoren en allerlei houten constructies, hobbels een brug en een schans voor speciale jumps. Hoewel de volgens de gemeente ‘provisorische’ baan illegaal was aangelegd, gedoogde Waalwijk de situatie. Wel werd steeds vaker de vraag gesteld of de baan wel veilig genoeg was. Waalwijk is eigenaar van de grond en wie is dan bijvoorbeeld aansprakelijk als er een ongeluk gebeurt. Verschillende keren zijn ook vernielingen gepleegd aan de baan.