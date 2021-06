Alleen de schakelaar hoeft nog om. Maar het stroomnet kan de 1.300 zonnepanelen van Van Beek niet aan. ‘De onzekerheid is het ergst’

‘Als er weer eens een wrak brandt in Veen, laten we dat netjes staan’

29 mei In Veen heeft een aantal cultuurbewakers zich ontfermd over het Koeienmelken. Die locale traditie van rond 1900, arme mensen mochten met Pinksteren één keer gratis koeienmelken, dreigt in de vergetelheid te raken. Maar door het melken te vervangen door het in brand steken van sloopauto’s is een traditie in ere hersteld. Veen heeft zijn eigenheid terug. Hoera!