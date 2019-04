Alleen de versierde fietstocht ging niet door. Voor de rest: prima Koningsdag in Heusden, Drunen en Vlijmen

Sprang-Capelle komt goed los op Koningsdag

17:03 SPRANG-CAPELLE - Koningsdag is zaterdag in Sprang-Capelle zoals altijd groots gevierd. Een aubade met alle schoolkinderen, rommelmarkt met bazaar en kinderactiviteiten in de grote feesttent: de activiteiten kregen veel inwoners van het dorp op de been.