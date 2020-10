Alleen de voordeur doet nog denken aan het Dr. Moller-college in Waalwijk

WAALWIJK - Niet veel doet er nog denken aan onderwijs. Het Dr. Mollercollege in Waalwijk transformeert in rasse schreden tot Service Residentie Moller. Oud-leerlingen die het pand nu zouden betreden, zouden nog amper iets herkennen van hun school.

De buitenkant met zijn markante voordeur is heel herkenbaar: dit is het Dr. Mollercollege. Stap je naar binnen, dan is er nagenoeg niets meer dat herinnert aan leerlingen, leerkrachten, onderwijs. BanBouw transformeert de lokalen en de aanverwante ruimtes - kantoor, sanitair, kantine - tot 47 luxe huurappartementen, variërend van 65 tot 150 vierkante meter.

Vorig jaar augustus begonnen met slopen, begin volgend jaar levert de aannemer Service Residentie Moller op. Op de begane grond, vlak na de hoofdingang, is een monteur bezig met een airco. In dit appartement staat al een keuken, de badkamer is betegeld. De muren van woon-, slaap- en studiekamer zijn glad afgewerkt.

Kijkje nemen

Zo krijgen huurders en geïnteresseerden, die morgen en vrijdag en over twee weken een kijkje komen nemen, al een aardig idee wat het uiteindelijk gaat worden. De bouw verloopt geheel volgens planning, zegt Henry van Gompel, manager bouw en ontwikkeling van BanBouw. ,,Met het slopen kwamen we geen gekke dingen tegen. De grote lokalen verkeerden in een goede staat. Al met al is het een degelijk gebouw."

Niet alles is weggegooid. ,,Bij het plaatsen van nieuwe kozijnen zijn de verwijderde stenen schoongemaakt. En die metselden we terug in de nieuwbouw. Zo behoud je een deel van het karakter van dit gebouw." Het was echter niet mogelijk om de twee trappen met hun prachtige uitgesleten treden door miljoenen voetstappen te behouden. ,,Tussen de trappen en het niveau bij de oude gymzaal zat een meter verschil", zegt uitvoerder Jan van de Pas. ,,Het zou te veel kosten om dat aan te passen." Daarom is er gekozen voor een nieuwe, heel brede trap. Van hout, heel fraai.

Dakpannen

Op het dak is ook veel veranderd. Van Gompel: ,,Er liggen nieuwe dakpannen op. De oude konden nog wel twintig jaar mee, maar het wordt een duurder en ingewikkelder verhaal als je die dan gaat vervangen." Veel dakpannen liggen verscholen achter zonnepanelen. Toen de vergunning in 2017 was afgegeven, werd er met geen woord gesproken over gasloos bouwen. Van Gompel: ,,Dat gaan we wel doen. Met lucht en water gaan we verwarmen en koelen, waardoor we het jaar rond een behaaglijk woonklimaat hebben. Duurzaam, dus zonder gas te gebruiken."

Nu staan er nog hekken, maar uiteindelijk krijgt het voorfront van Service Residentie Moller een fraaie voortuin; en de ruimte waar leerlingen buiten van hun pauze genoten, zal veranderen in een binnentuin. Parkeerplaatsen maken het plaatje compleet. Van Gompel: ,,Dan is dit gebouw klaar voor een tweede toekomst. Eentje die er mooi uitziet, want het is hier fraai wonen. En dat dicht bij het centrum."