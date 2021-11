Alleen een paar boompjes planten? Ja doei, kinderen moeten ook zagen, snoeien, sjouwen

Gepensio­neer­de Drunense huisarts voor even ‘Herr Doktor’, maar dit keer op een cruise­schip

DRUNEN - Wim Mulder was 35 jaar huisarts in Drunen. Afgelopen jaar voer hij op cruiseschepen over onder meer de Rijn en de Donau. Niet als passagier, maar als corona-arts. Nota bene in een witte doktersjas die hij als huisarts amper droeg. ,,Nu wel. Duitsers zijn daar gevoelig voor.”

9 november