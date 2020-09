‘Alleen in beeld’ trapt nieuwe seizoen Honsoirde af

‘We wikken en we wegen’ is hét carnavals­mot­to van dit moment

16 september ELSHOUT/HAARSTEEG - Carnaval in De Langstraat. Wat gaat het worden. Stichtingen wikken en wegen. Sommigen hakken al knopen door, anderen zoeken creatieve oplossingen of wachten nog even af. De onzekerheid is misschien nog wel het grootste obstakel. ,,In een keer kan alles anders zijn.”