Alleen maar gamen op je kamer? Niet meer, met de opening van HighScore Waalwijk

De voeten van Nino Otten en Mick van Beijnen gaan van links naar rechts, van voor naar achteren. Ze volgen de instructies van de dansgame Pump it up, dus bijna alles gaat synchroon. Waar het om draait: wie is er sneller in de uitvoering? Mick blijkt net wat soepeler in de heupen. “We hebben pas drie rondjes gedaan”, zegt Nino. “Maar ik ben nu al helemaal kapot.”

De negentienjarige Waalwijker moest altijd op zijn kamertje gamen. Dat is voorbij sinds HighScore donderdag zijn deuren heeft geopend. Een Walhalla met 55 verschillende games en 124 speelplekken. Een kleurenpalet bovendien: overal flikkeren lichtjes. Geluiden geven de spellen een nog fraaiere dimensie. Nino: “Dit is heel erg gaaf. Eindelijk is er iets voor ons in Waalwijk te doen. Kun je er samen met je vrienden ernaartoe.”

Een hapje, en dan plezier maken

HighScore is een onderdeel van het leisurecomplex bij de entree van Waalwijk. Een casino, verschillende eetgelegenheden en wellicht op termijn een bioscoop maken daar onderdeel van uit. “Voor ons was de horeca heel belangrijk om ons hier te vestigen”, zegt Toon Gemmink (42), die samen met zijn broer Patrick de gamehal runt. “Eerst een hapje en daarna plezier maken, die horen bij elkaar.”

In zes weken tijd is het pand, waarin keukens van Bruynzeel stonden, omgetoverd tot amusementspaleis. Daarin staan niet alleen de allernieuwste games, ook hebben de ‘oudjes’ er een plek gevonden. Waar het ooit begin jaren zeventig mee begon - Pong van Atari - tot en met een twee meter hoge Pacman. “We hebben het beste binnengehaald”, zegt Gemmink, “bijna alles komt uit de Verenigde Staten. De game-industrie daar is top.” Het criterium om een game aan te schaffen is heel simpel. “Patrick en ik moeten er plezier aan beleven.”

Nog meer HighScores

De broers willen in Nederland nog eens een handvol HighScores openen. Kortom, ze zien dus een markt voor dit amusement. “Gamen is in. Maar er is iets aan het veranderen: ze willen het liever samen doen dan in hun eentje.” Ook een trigger om HighScore te bezoeken: je kunt punten verdienen, in te ruilen in de cadeaushop.

HighScore mikt niet alleen op jongeren en gezinnen. Ook willen de broers het zakenleven binnenhalen. “In de Verenigde Staten is het heel gewoon dat je een meeting hebt in een restaurant om het daarna gezellig af te sluiten in een gamehal. Raak je alle stress kwijt.” Gemmink kan het weten. “Als het nodig is om me te ontspannen, sta ik achter een retroflipperkast.”

Volledig scherm Waalwijk. Een vriendengroepje bij een soort dansspel in Gamehal Highscore in Waalwijk © Olaf Smit