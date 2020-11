Allemaal blije gezichten in Herpt: dorpshuis koopt de kerk

Wie biedt? Maria en Jozef, Jezusbeeld en orgelpijp te koop: de kerk in Herpt moet leeg

26 juli Geen kerkgangers in de banken, wel staan er een complete kerststal, een set orgelpijpen, kandelaars en wat adventskransen. En overal hangt een prijskaartje aan. De inboedel van kerk in Herpt moet weg en de inwoners - het is hún kerk - kregen zaterdagochtend de eerste keus.