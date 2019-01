Allemaal kampioenen bij voorleeswedstrijd in Altena

ALTENA - Eigenlijk zijn ze allemaal al kampioen, de deelnemers aan het Voorleeskampioenschap in Altena. Ze zijn immers al als de beste voorlezers op hun school uit de bus gekomen. Dat was al spannend, maar een kampioenschap als dit, is toch wel weer wat anders, veel spannender.

Niet alleen de kampioenstitel staat op het spel, ook de deelname aan de volgende ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.

Voorleesfeest

De organisatoren, Bibliotheek Cultuurpunt Altena en het Woerkums Literair Café, kondigden het kampioenschap als een voorleesfeest aan. En dat is het ook. Veel bezoekers, ouders, oma's en opa's en fans die zich duidelijk laten horen. Spandoeken en spreekkoren. Kortom een lekker sfeertje in De Werf. Kampioenen van acht basisscholen zitten in spanning te draaien op hun stoel om hun bijdrage voor de jury te leveren. Als ze zich een voor een presenteren, gaan de eerste spandoeken in de lucht. Nog een paar aanwijzingen van de jury en een hart onder de riem van kinderboekenschrijfster Lizzy van Pelt die het feest presenteert. ,,Voorlezen is helemaal niet makkelijk.”

Martijn van Vugt van CBS De Zaaier uit Andel is als eerste aan de beurt. En hij vindt dat best een beetje spannend. ,,Concurrentie aan de kant, Martijn is de beste van het land", wordt er gescandeerd. Hij koos voor een fragment uit De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen. ,,Je hebt het heel goed gedaan, het was prettig naar je te luisteren", zegt jurylid Nolda Egberts. De diversiteit van de boeken waaruit voorgelezen wordt valt op. Grappige boeken, maar ook serieuze, zoals Oorlogswinter van Jan Terlouw waar Thijs Bok van CBS Eben Haëzer uit Woudrichem voor koos. Hij vertelt erbij dat het boek verfilmd is en veel van de opnamen in Woudrichem zijn gemaakt. Doodstil wordt naar hem geluister. ,,Ik kon de boekenwurmen door de boeken horen kruipen", zegt Van Pelt. Stijn Wijgers van CBS De Hoeksteen uit Wijk en Aalburg sluit de rij met het boek Gek op voetbal, hoewel hij zelf niet om voetbal geeft.

Prijzen

Terwijl de jury zich beraadt, vraagt Van Pelt wie er nog wel eens een boek op de bank leest. En dat blijken er toch nog best veel te zijn. Als de jury terug is, stijgt de spanning. ,,Ik heb nog nooit meegemaakt dat jullie zo dicht bij elkaar zaten. Voor alle acht is er een prijs", zegt Marian van der Wal. Maar uiteindelijk kan er toch maar één winnaar zijn en dat is Joyce Schouten (11) van de Prins Willem Alexanderschool uit Eethen. Eervolle vermeldingen zijn er voor Thijs Bok en Pien Rijke van basisschool Oudendijk.

Volledig scherm Pien Rijke leest voor. © Teus Van Tilborg