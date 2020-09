Allemaal op jacht naar plastic doppen, voor een duurzaam cadeau

Veilig Verkeer deelt zorg over verhuizing Lidl in Waalwijk: ‘Het leidt tot onveilige situaties’

23 september WAALWIJK - De tijdelijke vestiging van de Lidl in de Waalwijkse Torenstraat gaat zonder extra maatregelen voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Die conclusie trekt Veilig Verkeer Nederland na onderzoek in de wijk. Het rapport is een steun in de rug voor buurtbewoners, die zich tegen de komst van de supermarkt verzetten. Maar de gemeente houdt vast aan het plan.