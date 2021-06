Alles op gebied van ziekte MS onder één dak: achter de simpele naam landgoed Steenenburg schuilt een enorme ambitie

Handteke­nin­gen zijn gezet, deel Land van Ooit wordt hoogwaardi­ge medische campus

1 november DRUNEN - Het was in feite niet meer dan een pennenstreek. Maar wel een heel belangrijke, op weg naar de verwezenlijking van de droom van Jan Kelder sr.: de bouw van een medisch centrum voor onderzoek en ontwikkeling, plus een hoogwaardig medisch diagnostisch centrum. En dat allemaal op Landgoed Steenenburg in Drunen, het voormalige Land van Ooit.