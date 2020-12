Alles uit de kast voor vermiste poezen, ... en Rinus is weer terug

Puzzelen is weer helemaal in. Vandaar de puzzelbank

1 december WAALWIJK - Het Parkpaviljoen in Waalwijk is gestart met een puzzelbank. Iemand die een legpuzzel van minstens 1.000 stukjes inlevert, mag een andere puzzel meenemen. De puzzelbank is met ingang van deze week open op dinsdag en donderdag van 15.30 tot 17.00 uur.