Alles voor Mekaar: van vliegende start naar noodkreet om geld; scherpe kritiek op aanpak eenzaamheid in Heusden

VLIJMEN - Kritiek, onbegrip, frustratie, (wan)hoop, enthousiasme, betrokkenheid. Het loopt allemaal dwars door elkaar in de brandbrief van stichting Alles voor Mekaar. Ontdaan van alle emoties is het vooral een noodkreet over de aanpak van eenzaamheid in de gemeente Heusden. Én een verzoek om geld. Komt dat er niet snel, dan is het einde Alles voor Mekaar in Heusden.

Ze zijn (bijna) ten einde raad. In een laatste poging de activiteiten van Alles voor Mekaar in Heusden te redden, hebben Alexander van Weert en Jeanne-Marie Cantineau zich via een brandbrief gewend tot de politiek. Hun doel is simpel: 147.000 euro subsidie. Want het geld is op.

‘Supporter’ als ‘goeie buur’

Hoe anders was de situatie het een jaar of drie geleden, toen Alles voor Mekaar een vliegende start maakte. Hun aanpak van eenzaamheid kreeg mede dankzij de tamtam die zelf maakten massale media-aandacht. Die aanpak in een slogan uitgedrukt: vinden - doen - verbinden. Concreet: mensen met elkaar in contact brengen; eerst grasmaaien of medicijnen halen voor de buurvrouw, daarna kijken wat er nog meer nodig is. Weg van regeltjes en keukentafelgesprekken. Buurtbewoners die als 'supporter’ ondersteuning bieden als ‘goeie buur', naar elkaar omkijken.

Quote Wij bereiken een heel andere groep mensen. We willen dat blijven doen en de groep uitbreiden, zonder taken van anderen over te nemen Alexander van Weert, Alles voor Mekaar

De passie bij Van Weert en Cantineau is eind 2020 niet minder, maar zonder de gevraagde 147.000 euro is het over en uit. Het tweetal stelt voor het bedrag af te halen van de subsidie ven 3,1 miljoen euro aan O3, het samenwerkingsverband van organisaties waaraan Heusden veel op welzijnsgebied heeft uitbesteed.

Waarom? ,,Natuurlijk, O3 doet ook aan bestrijding van eenzaamheid. Maar wij bereiken een heel andere groep mensen. We willen dat blijven doen en de groep uitbreiden, zonder taken van anderen over te nemen. Onze aanpak heeft toegevoegde waarde.”

Quote O3 komt zelden achter het loket vandaan, dat ook nog eens beperkt open is. Men zit niet in de samenle­ving, hangt er boven en is groten­deels intern gericht Alexander van Weert en Jeanne Marie Cantinea in brandbrief, Alles voor Mekaar

De kritiek op O3 als het gaat om de bestrijding van eenzaamheid liegt er niet om. Er zou ‘geen enkele vruchtbare structurele aanpak’ zijn. ,,Men heeft geen beleid op het feit dat eenzaamheid nog steeds taboe is.” En: ,,Men komt zelden achter het loket vandaan, dat ook nog eens beperkt open is. Men zit niet in de samenleving, hangt er boven en is grotendeels intern gericht.”

Van Weert en Cantineau brengen mondeling wel een nuance aan. ,,Ook onder de vlag van O3 gebeuren goede dingen wat betreft eenzaamheidsbestrijding. ,,Bijvoorbeeld de vrije inlopen van Met Elkaar. Een prima initiatief, mensen hebben geen indicatie nodig, er zijn allerlei activiteiten, mensen kunnen mee-eten als ze willen. Wij begeleiden mensen daar ook naartoe."

Quote Wij zijn geboren en getogen in de gemeente Heusden en hebben een uitgebreid sociaal netwerk. Mensen spreken ons aan, ook als we op zaterdag in de supermarkt lopen Alexander van Weert, Alles voor Mekaar

,,Maar O3 is onderdeel van het systeem waarbij regels en protocollen erg belangrijk zijn. Inwoners begrijpen daar niets van. O3 bereikt mensen die naar het loket kunnen gaan, of die op internet een formulier kunnen invullen. Wij merken echter dat heel veel mensen níet naar het loket willen of gaan. Die worden vaak niet bereikt, wij bereiken ze wel. Leg de lijsten van mensen die O3 bereikt maar naast onze bestanden. En doe dat ook maar met onze supporters en met de vrijwilligers die via de O3-instanties actief zijn.”

Van Weert: ,,Onze organisatie is hyperlokaal. Wij zijn geboren en getogen in de gemeente Heusden en hebben een uitgebreid sociaal netwerk. Mensen spreken ons aan, ook als we op zaterdag in de supermarkt lopen. We krijgen dankzij onze contacten tips van winkeliers, via thuiszorgmedewerkers, huisartsen, via de koffiecorner in de Jumbo.”

Quote Heusden mag dan bepaalde taken uitbeste­den aan één organisa­tie, dat ontslaat ze niet van z'n verantwoor­de­lijk­heid. Het gaat om mensen Alexander van Weert, Alles voor Mekaar

Terug naar de financiën. Alles voor Mekaar wist bij de start dat subsidies (bijvoorbeeld 75.000 euro van de gemeente) en financiële bijdragen van fondsen eenmalig waren. Heusden gaf destijds ook de opdracht aansluiting te zoeken bij O3. Cantineau en Van Weert zouden dat laatste best willen, maar O3 heeft laten weten daar geen mogelijkheden voor te zien.

Van Weert en Cantineau willen dolgraag verder en vragen nu dus 147.000 euro subsidie. Voor salaris en bijkomende kosten, zoals een vergoeding voor vrijwilligers die veel kilometers rijden. ,,Wij werken alle twee veertig uur voor Alles voor Mekaar, plus vrije tijd. Ik heb een gezin, er moet gewoon brood op de plank komen”, stelt Van Weert. ,,We rijden geen Tesla's, we hebben gewoon een minimaal welzijnssalaris. Heusden mag dan bepaalde taken uitbesteden aan één organisatie, dat ontslaat ze niet van z'n verantwoordelijkheid. Het gaat om mensen.”

Wethouder: ‘Kritiek op O3 is echt níet juist’ VLIJMEN - Wethouder Peter van Steen (Heusden) laat er geen misverstand over bestaan. ,,Alles voor Mekaar heeft heel veel dingen goed voor elkaar. Ze zijn goed in het vinden van eenzamen en de koppeling aan vrijwilligers. Dat was voor de gemeente aanleiding hen een kans te geven zich als organisatie neer te zetten.” Van Steen stelt echter dat er meer organisaties zijn die vrijwilligers koppelen aan mensen met een hulpvraag. ,,En daar betalen we ook geen salaris. Toen Heusden Alles voor Mekaar een eenmalig subsidie gaf, kwamen er niet voor niets kritische vragen vanuit andere organisaties.” Quote O3 stuurt een grote groep vrijwilli­gers aan, meer dan Alles voor Mekaar. Ze bereiken ook veel meer mensen dan Alles voor Mekaar Peter van Steen, wethouder gemeente Heusden Heusden heeft juist O3 opdracht gegeven eenzaamheid te bestrijden. ,,Zij sturen een grote hoeveelheid vrijwilligers aan, meer dan Alles voor Mekaar. Ze bereiken ook veel meer mensen dan Alles voor Mekaar.” De kritiek dat de mensen van O3 alleen maar achter hun bureau zitten en geen oog hebben voor het taboe op eenzaamheid vindt Van Steen ‘echt niet juist’.

‘Kritisch zijn en kijken naar wat beter kan is altijd goed’ VLIJMEN - Gon Mevis is directeur-bestuurder van ContourdeTwern, onderdeel van O3. Hij ‘laat de kritiek van Alles voor Mekaar voor wat die is’. Over Alles voor Mekaar: ,,Die doet prima werk, net als veel andere vrijwilligersorganisaties.” Volgens Mevis heeft ContourdeTwern de opdracht vrijwilligers(organisaties) te ondersteunen, te zorgen voor onderlinge samenwerking; niet om ze structureel te subsidiëren. Snel een rapport Als er geld van de subsidie van O3 af moet, gaat dat ten koste van diensten die ze zelf aan het opbouwen is. ,,Wij bereiken via onze activiteiten echt veel mensen. Binnenkort krijgt de gemeente daarover een notitie. Kritisch zijn, kijken wat een ander beter doet is altijd goed, waar het beter kan moet dat ook gebeuren.”