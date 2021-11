Allesbehalve stront in zijn kop in de Biesbosch, ‘liedjessmid’ Jeroen Kant is er dolgelukkig

Altena houdt grote actie voor goede fietsver­lich­ting: 26 van de 29 scholen doen mee

ALTENA - De meeste basisscholen in de gemeente Altena besteden de komende weken extra aandacht aan goede fietsverlichting. Het gebeurt nog te vaak dat kinderen slecht of niet verlicht in het donker fietsen, met alle risico's van dien. Het project AAN in Altena moet daar verandering in brengen.

