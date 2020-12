Elf bewoners Jagershof vangen bot met kritiek op bouw woning Oudheusden

15:05 OUDHEUSDEN - Het verzet van bewoners van de Jagershof in Oudheusden tegen de bouw van een woning aan de Steenweg 7a in Oudheusden, vindt bij de gemeente Heusden geen gehoor. Vrijwel zeker stemt de politiek volgende maand bij hamerslag in met het plan.