Als 99-jarige een boek schrijven? Bep Kamphuis draait haar hand er niet voor om. En het is nog maar deel 1

De laatste kans voor Alice in Wonderland: ‘Omikron pakt mijn plezier in musicals niet af’

WAALWIJK - Het zou afgelopen weekeinde echt gebeuren. Musicalgroep De Notenkrakers zou in Theater De Leest de musical Alice in Wonderland opvoeren. Dat gaat alweer niet door, voor het tweede jaar op rij. In februari volgt een nieuwe kans en dat is voorlopig de laatste. ,,Heel even heb ik gedacht om ermee te stoppen.”

10 januari