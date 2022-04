Als Conny de vrolijke ‘muziekskes’ van de Efteling hoort, vergeet ze alle ellende: ‘Mijn medicijn’

Elke keer weer. En dat bijna dagelijks, na amper zeven scootmobiel-minuutjes tussen eigen huis en tweede thuis. De Efteling. Met eerst de hartelijke begroeting bij de ingang door het vaste parkpersoneel. Meteen daarna ‘over het spoor rechts’ genieten. Van Max & Moritz, Fata Morgana, Droomvlucht en Pagode. Nog even een vaarrondje in de Gondoletta. En dan koffie in het Panorama-restaurant, waar tafeltje 12 min of meer is gereserveerd is.