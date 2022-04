Als De 80 niet doorgaat? ‘Dat zou enorme domper zijn. Proef de sfeer, dan ben je zeker verkocht’

Corona zit politiek avontuur van Niels Aussems dwars: nieuwe partij in Waalwijk balanceert op dun koord

WAALWIJK - Het is een forse tegenvaller voor Niels Aussems van de nieuwe partij Sociaal Lokaal. Hij moet zijn debuut in de Waalwijkse gemeenteraad uitstellen. Hij worstelt met de naweeën van corona. Monique Schilders neemt voorlopig zijn plek in de raad in.

