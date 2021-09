Als de jeugdvakantieweek maar drie dagen duurt, moet je van elke seconde genieten

ELSHOUT - Geen zeven dagen lang hutten bouwen op de speelplaats of in een tentje slapen. Maar wel naar de Efteling en van de schuimspider afglijden. Het gouden jubileum van Stichting Jeugd Vakantie Vreugd Elshout is weliswaar flink ingekort, uitgepakt wordt er wel.

Girls just wanna have fun. Dat staat op het T-shirt van Inge Pulles. Haar gezicht vertelt niet dat ze echt heel veel plezier heeft beleefde aan de schuimspider. Immers, dat slootwater is koud en buitentemperatuur tikt deze woensdagmorgen zeker geen zomerse waarden aan. Maar vanbinnen voelt ze zich super. ,,Ja, het is echt leuk.” En weg is ze, om weer naar boven te klimmen om via de glijbaan, omwolkt met zeepbellen, in een bassin met water terecht te komen.

De schuimspider, samen met nog een handvol opblaasbare speeltoestellen opgesteld op de oefenhoek van SC Elshout, is het toetje voor pakweg 135 kinderen die meedoen aan de jeugdvakantieweek. Alweer voor de vijftigste keer op poten gezet door Stichting Jeugd Vakantie Vreugd Elshout. Bij zo’n kroonjaar hoort uiteraard een cadeautje, vandaar.

Uit de oude doos

Jeugdvakantieweek, dat dekt de lading niet. Want maandag en dinsdag waren er geen activiteiten, vandaag is de start met een zeskamp en een spellencircuit. ,,We doen het maar drie dagen”, legt voorzitter Dennis de Gouw uit. ,,Toen we in januari begonnen met het opzetten van het programma hadden we geen idee hoe de coronamaatregelen zouden uitpakken. Zo konden ouders niet terecht in de basisschool, voor ons een belangrijke locatie voor sommige speldagen. Komt nog bij dat we vorig jaar, toen we eigenlijk ons vijftigjarig bestaan zouden vieren, alles moesten skippen. Veel werk voor niets gedaan, dat wilden we nu voorkomen.”

Voor het gouden jubileum heeft de JVV deels geput uit de oude doos, vertelt penningmeester Remco van Baaijen. ,,Vroeger gingen we altijd wel een dag spelletjes doen in de duinen. Dat stond al lang niet meer op het programma, vrijdag gaan we er weer naartoe.” Wat altijd wel kon en voor kinderen gezien werd als hét hoogtepunt van deze zomerweek – op woensdagavond in een tentje overnachten op het sportpark – is gaat uit veiligheidsoogpunt, dus corona, niet door.

Elke seconde genieten

Vandaag, donderdag, is het ook feest voor de kinderen. De bovenbouw gaat naar de Efteling, de onderbouw naar recreatiepark Pukkemuk. Van Baaijen: ,,Bij elk lustrum doen we dat.”

Een kortere week. Dus geen hutten bouwen op de speelplaats, de poppen- en dierendokter heeft vrijaf, de spooktocht is gecanceld. En toch, nagenoeg alle kinderen in Elshout tussen 4 en 12 jaar hebben zich opgegeven voor drie dagen vertier.

En plezier hebben ze, zo laat Cas Schoenmakers zien. Zijn gezicht zit onder het schuim, hij lacht zijn tanden bloot. Praatje maken? Daar heeft Cas maar amper tijd voor. Geef hem eens ongelijk: als de jeugdvakantieweek slechts drie dagen beslaat, moet je van elke seconde genieten.

Volledig scherm Zomerspelen Elshout © jan zandee