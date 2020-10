Als de Sint niet naar de kinderen kan, dan komen de kinderen toch naar Sint?

Voor de Vlijmenaar is het Sinterklaasfeest meer dan ‘gewoon een kinderfeest’. Hij spreekt van een sprookje, een verhaal, een beleving. ,,Dat willen we in stand houden, ook in coronatijd. Het zou toch jammer zijn als we die blije kindergezichten moeten missen.”

Pand in Vught

Routing van een half uur

Schreuder en zijn compagnon hebben een alternatief gevonden: een flink pand in Vught. Welk pand laten ze nog even in het midden. ,,We kunnen daar een hele routing uitzetten, met een Muziek-Piet, een Pietje-Precies, Pietje Bel; een 'stop’ waar de kinderen chocolade proeven, een plek waar we vertellen wat het verschil is tussen pepernoten en kruidnoten. Allemaal coronaproof, op 1,5 meter afstand, we desinfecteren op tijd. En boven wacht dan Sinterklaas.”