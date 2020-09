Als het moet, willen Margot en Hans wel weg voor Waalwijkse haven ... maar dat heeft een prijs

Visclub Heusden ziet niets in plan recreatie­park bij roeivijver Drunen. ,,Het is uniek daar”

28 september DRUNEN - Hengelsportvereniging Heusden ziet niets in de plannen voor de komst van recreatiepark Park Duinenrijk rond de roeivijver in Drunen. ,,Het is echt een bijzondere viswater. Er zitten enorm grote vissen. We vragen ons af of je aan de rand van een Natura 2000-gebied een recreatiepark wilt hebben”, stelt voorzitter Erwin van de Griend.