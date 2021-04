‘Als jong manneke kampeerde ik hier al'. Nieuwe beheerder voor De Mosterdpot in Woudrichem

WOUDRICHEM - Het is nog stil op De Mosterdpot, de camping aan de rand van de vesting Woudrichem. Maar nu het kampeerseizoen per 1 april officieel open is, komt daar ongetwijfeld verandering in. Een nieuw seizoen betekent ook de start van de nieuwe beheerder, Jef Teulings uit Vught.

Als we hem op een zonnige ochtend spreken, heeft hij net zijn eerste nacht op de camping doorgebracht. ,,Ik heb heerlijk geslapen. Wat een rust.” Nadat de koffie is ingeschonken vertelt hij dat de camping voor hem niet helemaal vreemd is. ,,Het grappige is dat ik hier als jong manneke met mijn ouders kampeerde. De caravans stonden toen nog wel aan de waterkant.”

Maar wat zoekt de oud-SP wethouder en locoburgemeester van Vught nu dan weer in Woudrichem? Met zijn 67 jaar is hij toch ook zo jong niet meer om aan een nieuwe baan te beginnen. ,,Vorig jaar beheerde ik een camping in Duitsland. Dat was fijn om te doen. Maar de afstand en als gevolg daarvan de lange reistijd, dat ging tegenstaan. Iets dichter bij huis zou aantrekkelijker zijn. Ik ben graag met mensen bezig. Dit is een ultieme gelegenheid.”

Fysiek vindt hij het niet zwaar. En van ‘mensen met goede zin’ wordt hij blij. ,,Op Facebook zag ik een berichtje langskomen dat voor De Mosterdpot een nieuwe beheerder werd gezocht. Toen ging het vrij snel. Ik stuurde een berichtje en ik kon langs komen. De eerste indruk toen ik vorig najaar met mijn vrouw een kijkje ging nemen, was goed. Amicaal, gemoedelijk, overzichtelijk. ‘We zien het hier wel zitten’, zeiden we beiden. En nu zit ik hier.”

,,We zochten iemand die positief is ingesteld en pro actief bezig is”, zegt Sjaak van Leeuwen, penningmeester van de kampeervereniging. ,,Iemand ook die autoriteit uitstraalt, regels handhaaft en daar gemoedelijk uitvoering aangeeft.” Teulings: ,,Hij omschrijft me goed. En ik heb ervaring als maatschappelijk werker bij Defensie en dat zal ook hier wel van pas komen.”

In verband met de coronamaatregelen is het niet het leukste moment om aan zijn functie te beginnen. ,,Ik denk dat dit wel mee zal vallen. Vorig jaar in Duitsland heb ik er in de coronatijd weinig hinder van ondervonden. Hier op de camping moet het sanitair nog aangepast worden. Dat betekent dat alleen kampeerders die zelfvoorzienend zijn, zelf een toilet en douche hebben, hier kunnen verblijven. We hebben trouwen al heel wat reserveringen.”

De Mosterdpot is een kampeervereniging, die in feite één familie vormt. Dat spreekt Teulings aan. ,,Maar”, benadrukt hij, ,,iedereen is welkom.” Om dat uit te dragen heeft hij een groot aantal recreatieondernemers in Woudrichem en omgeving benaderd om reclame te maken voor de camping.

Heeft hij ideeën voor de toekomst van de camping? ,,Ik ga me eerst eens inwerken. Dan kom ik vanzelf dingen tegen die eventueel anders kunnen. De camping is de laatste jaren op een bepaalde manier gerund. Door mijn inbreng zouden dingen kunnen veranderen. Samenwerking is daarbij voor mij erg belangrijk.”