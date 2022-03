‘Als Kees het zegt, dan zal het wel kloppen’. Nestor van de raad Heusden vindt het na het ruim 30 jaar welletjes

Of hij 29 maart een doos tissues meeneemt naar het gemeentehuis als vertrekkende raadsleden worden uitgezwaaid? Die kans is klein. ,,Ik heb altijd wel een zakdoek bij me, maar die hoop ik niet nodig te hebben. Ik ben vrij nuchter, kan goed relativeren. Allerlei opwinding snap ik nooit zo goed.”