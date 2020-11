‘Als we dicht moeten, dan gaan we dicht. Nu maar hopen dat 't helpt’

Het ‘voordeel’ van het vroegtijdig uitlekken van nieuwe coronamaatregelen is dat de ondernemers en instellingen zijn voorbereid. En de klap op de dag zelf misschien wat minder hard aankomt. Maar dat is dan ook ook alles. Want de dinsdagavond aangekondigde sluiting van onder meer musea, theaters, bioscopen en buurthuizen is voor velen weer een zware domper.

Quote Iedereen wacht nu af. Andere jaren kwamen de boekingen voor het volgende jaar al op gang, nu niet Peter van Beek, Directeur Biesbosch MuseumEiland

Ook voor het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam. Directeur Peter van Beek: ,,De verplichte sluiting in het voorjaar tikte al flink aan, want dat is het seizoen dat veel groepen ons museum bezoeken. Gelukkig hebben we vrij goede zomer gedraaid. Ook in het najaar komen altijd veel groepen, maar nu blijft bijna iedereen thuis. Daar kwam de sluiting van de horeca nog eens bij. Iedereen wacht nu af. Andere jaren kwamen de boekingen voor het volgende jaar al op gang, nu niet. Personeelsverenigingen, ouderenbonden et cetera plannen niks, er zijn amper familie-uitjes.”

‘Niet kopje onder, maar situatie is wel zorgelijk’

Van Beek is niet bang dat het Biesboschmsueum financieel kopje onder gaat. ,,Maar de situatie is wel heel zorgelijk. De reserves zijn nu echt op. Gelukkig komen er nieuwe steunmaatregelen en we zijn ook met de gemeente in gesprek. We hebben een beroep kunnen doen op enkele fondsen, maar die kunnen uiteraard niet aan de geven blijven.”

Van Beek hoopt vooral dat er snel perspectief komt. ,,Stel dat er in februari licht in de duisternis komt, dan kan de situatie ook weer snel veranderen", klinkt het hoopvol.

Quote Vergeleken met de gezondheid van mensen is alles relatief Wilco Schrijvers, Manager De Voorste Venne

Theater De Voorste Venne in Drunen had de grotere voorstellingen al doorgeschoven naar volgend jaar. Films draaiden er nog wel. ,,Maandagavond zaten nog de maximaal toegestane dertig bezoekers in de zaal”, vertelt manager Wilco Schrijvers. Financieel is het door alle coronamaatregelen al een lastig verhaal, dan wordt nu alleen maar erger.

Overigens begrijpt Schrijvers de nieuwe maatregelen op zich wel. ,,De zorg loopt helemaal over, daar moet iets aan gedaan worden. Vergeleken met de gezondheid van mensen is alles relatief.”

Voorstellingen verschoven

Ook Sander Knopper, directeur Theater De Leest in Waalwijk, begrijpt dat het kabinet vanwege gezondheidsredenen de maatregelen heeft verscherpt. ,,Al begrijp ik niet zo goed waarom theaters en bioscopen specifiek worden genoemd. Geen enkel coronageval kan herleid worden naar deze branches.” Alle theatervoorstellingen in november zijn inmiddels verschoven. ,,Wat we met de voorstellingen in december doen, beslissen we over twee weken.”

Quote We deden en doen alles al volgens de regels, we werken veilig, de horeca is al dicht. Maar ja, ik ben geen minister of viroloog Laban Duijnhouwer, Servicebioscoop Hollywoud

Laban Duijnhouwer van servicebioscoop Hollywoud in Almkerk staat er aan de ene kant heel nuchter in. ,,Als we dicht moeten, dan gaan we dicht. Want we moeten van dat ellendige virus af. Dus we hopen maar dat het helpt.” Aan de andere kant snapt hij de nieuwe strenge maatregelen niet helemaal. ,,We deden en doen alles al volgens de regels, we werken veilig, de horeca is al dicht. Maar ja, ik ben geen minister of viroloog.”

Er komen weer betere tijden, daar is Duijnhouwer van overtuigd. ,,Het is alleen de vraag of bioscopen het de komende tijd financieel volhouden.”