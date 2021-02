Als ze in Hank de milieustraat willen behouden, dan moeten inwoners daar zelf voor zorgen

Coronare­gels en nu ook sneeuwijs hoofdbre­kens voor ijsclubs

8 februari DE LANGSTRAAT/ALTENA - Schaatsen op natuurijs in coronatijd. Het is voor de ijsclubs een worsteling. Want hoe moet je de coronaregels handhaven? Anderhalve meter afstand, één schaatser per 35m2, geen treintjes, niet op een kluitje en geen koek-en-zopie tent.