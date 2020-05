Alsmaar stijgende kosten jeugdzorg dreigen Heusden te ‘gijzelen’; andere plannen in gevaar

Man (42) rijdt zónder rijbewijs rond in auto zónder rem in Waalwijk

14 mei WAALWIJK - Een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is donderdagmiddag flink tegen de lamp gelopen in Waalwijk. Hij werd door een wijkagent van de Taxandriaweg gehaald omdat hij met een zelfgemaakte kentekenplaats rondreed, maar dat bleek niet zijn enige probleem.