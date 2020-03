Altena: Bedrijven brengen afval stiekem naar milieustation, inwoners betalen de rekening

Bedrijven mogen niet naar de milieustraat rijden met hun bedrijfsafval, ongeacht waar dat afval uit bestaat. Ook groenafval, zoals snoeisel, moet apart worden ingeleverd en daarvoor moeten bedrijven betalen. Inwoners die de tuin gesnoeid hebben, kunnen die restanten wel gewoon gratis inleveren op één van de drie milieustation in Hank, Giessen of Werkendam.

Wel erg vaak

Vermoedelijk wordt bedrijfsafval ‘vermomd’ als particulier afval bij de milieustations gebracht. ,,Zonder dat dit op dit moment goed te kwantificeren is, leeft de overtuiging dat grote hoeveelheden (met name groen) afval, bedrijfsmatig wordt aangeboden op de milieustations. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden via de afvalstoffenheffing doorbelast aan de burger”, schrijft Altena in een brief aan de gemeenteraad. Hoeveel dat de inwoners kost, is niet duidelijk.

,,We zien dat sommige brengers van groenafval naar het milieustation wel erg vaak met grote hoeveelheden groen komen”, licht woordvoerster Janneke Romijn toe. ,,Dit doet vermoeden dat het om bedrijfsgroen gaat, en niet om particulieren die hun eigen tuinafval komen brengen.” Omdat het niet wordt bijgehouden is volgens haar ook geen inschatting te maken van de kosten.

Niet vervuilend

Het ‘illegale’ groenafval wordt wel gewoon op de juiste manier verwerkt. Voor het milieu is het stiekem inleveren dus geen probleem. ,,Het probleem is alleen dat de milieustations gefinancierd worden uit de afvalstoffenheffing. Alleen inwoners betalen afvalstoffenheffing. Bedrijven niet. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun bedrijfsafval. Omdat zij niet voor het milieustation betalen via heffingen, is het dus ook niet de bedoeling dat zij daar hun (groen)afval brengen.”