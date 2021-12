Altena beschouwt oud-burgemeester Van der Lely niet als ‘fout in de oorlog’

Ondernemer voelt de bui al hangen: alles halve prijs

ALTENA - Halverwege zaterdagmiddag is het op de Werkendamse Hoogstraat beduidend drukker dan anders. Allemaal van vanwege de lockdown die vrijwel zeker in aantocht is. ,,Heel erg verschrikkelijk als zo abrupt je werk wordt ontnomen.”

18 december