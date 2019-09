Altena bevordert hopcultuur met Hop Festival

WOUDRICHEM - Wie door het Land van Heusden en Altena rijdt, zal het ongetwijfeld zijn opgevallen. Her en der zijn lange houten palen in het landschap of in tuinen te zien met hop. De streek was er ooit door bekend. Mede op initiatief van de stichting Hop van Altena zet men zich in om de hopcultuur weer terug te brengen.

Met het Altena Hopfestival in de vesting Woudrichem werd zaterdag de hopcultuur en het lokale bier onder de aandacht gebracht. En met succes. Het werd een leuk, gezellig en ook een informatief festival met vanzelfsprekend veel bier van lokale brouwers.

De bedoeling is in alle kernen van Altena hop te telen. Zover is het nog niet. In zes kernen zijn de hopstaken nog niet te zien. ,,Maar dat moet veranderen", zegt Roland van den Ende, de grote animator van het bier brouwen in Altena. ,,Als je over vijf jaar hop zegt, zeg je Altena. Dat is ons streven.”

Flink geoogst

De hopoogst van dit jaar is niet tegengevallen, vertelt Jos Schenkeveld van Brabants Landschap, dat actief meedoet in het bevorderen van de hopcultuur in Altena. ,,De oogst is, ondanks de droogte, boven verwachting. Het uitgangspunt voor dit jaar was het overleven van de planten." Dat er flink geoogst is, blijkt uit de grote hoeveel hop waaraan een groot aantal vrijwilligers zich zet om de hopbellen te plukken.

Dat is nog niet zo eenvoudig. Schenkeveld geeft aanwijzingen: ,,Plukken zonder de steeltjes." Wethouder Roland van Vugt, die het festival met Van den Ende opende, vertelt zich te hebben laten bijscholen om wat meer van de hopteelt te leren. ,,Ik wist echt niet dat Altena vroeger zo bekend stond om de hop."

Hoppalen

Govert Schouten uit Eethen vertelt, terwijl hij plukt, drie hoppalen in zijn tuin te hebben. Ik was net bezig met het inrichten van de tuin toen de vraag van de dorpsraad kwam om mee te doen. ,,Mensen in het dorp vragen nogal eens: wat zijn dat voor palen?”