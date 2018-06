Altena Bruist bewegend van start

door Marry Bouman

Er zijn veel activiteiten in aantocht om de 21 kernen van Altena aan elkaar te smeden. Zaterdag was er het beweeg- en beleefevenement: wandelen, hardlopen en fietsen. Extra ingrediënt: een vleugje poëzie met als eindpunt het ‘Drielandenpunt’ aan de Hillsestraat in Babyloniënbroek.

Eerder op de dag waren tientallen fietsers en hardlopers (van de Altena Road Runners) van start gegaan bij de drie gemeentehuizen over een route richting Broek.

In alle kernen werden er gedichten voorgelezen. Zoals in Meeuwen waar Cees de Gast samen met de jeugdigen Jeroen Thur en Cinthia van Mersbergen het gedicht ‘Meeuwen’ voordroeg. ,,Dat gaf echt een voldaan gevoel om dit te mogen doen. Ik was weer even de oude schoolmeester”, genoot De Gast. De gedichten waren als beste uit de bus gekomen in de wedstrijd van Stichting Poëzie Land van Altena.

Volledig scherm De wethouders Paula Jorritsma en John de Bakker en burgemeester Fons Naterop (vlnr) heetten de sporters al klappend welkom. © Marry Bouman

Hunkering

Op het ‘Drielandenpunt’ stonden streekproducten uitgestald en waren er demonstraties handboogschieten, dansen (door Break Squad) en karate (door Rick Sonnema). Burgemeester Fons Naterop (Aalburg) en de wethouders John Bakker (Werkendam) en Paula Jorritsma (Woudrichem) heetten de sporters welkom.