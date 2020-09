Altena denkt na over realiseren zonnevelden: ‘Elk project vraagt om maatwerk’

ALMKERK - Om te kunnen voldoen aan de opgave om de uitstoot van CO2 te reduceren wil de gemeente Altena naast andere maatregelen ook inzetten op het realiseren van zonnevelden. Om daar handen en voeten aan te kunnen geven heeft het college van B en W een aantal uitgangspunten geformuleerd en die gedeeld met de gemeenteraad. Die sprak er dinsdagavond in technische zin over. Komende weken wordt de besluitvorming afgerond.

Een belangrijk uitgangspunt van het college is dat op voorhand geen locaties uitgesloten en aangewezen worden. Dat is een bewuste keuze volgens wethouder Roland van Vugt (CDA). ,,Elk project vraagt om maatwerk.” Overigens gaat de voorkeur wel uit naar locaties in of grenzend aan de bebouwde kom of op bedrijventerreinen. Landbouwgronden worden niet uitgesloten, maar het college geeft de voorkeur aan andere gronden boven waardevolle landbouwgrond.

Draagvlak

Om bewoners zoveel mogelijk erbij te betrekken is het idee van het college om bij iedere kern een zonnepark van maximaal 6ha te realiseren. Dit zou in de visie van Jan Kolff (VVD) wel tot gevolg kunnen hebben dat er bezwaren komen. Van Vugt zag dit niet zo. ,,Dichtbij de kern kan ook een positief effect hebben. En”, zei hij, ,,het is zeker niet de bedoeling een kern op slot te zetten. Een zonneweide is voor een bepaalde periode. Na die tijd moet alles opgeruimd worden zodat de grond voor weer andere functies ingezet kan worden.” Om een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te krijgen vindt het college dat de lokale gemeenschap mee deelt in de opbrengsten en dat iedereen mee moet kunnen doen. Het ziet hier een rol voor Altena Nieuwe Energie.

Gemeentegronden

Het college staat open voor het inzetten van gronden die eigendom van de gemeente zijn. Van Vugt benadrukte dat het niet de bedoeling is de toch al schaarse bouwgrond voor zonnevelden in te zetten. De landschappelijke inpassing is eveneens een van de uitgangspunten. Dit dient zorgvuldig te gebeuren, rekening houdend met streekeigen landschappelijke elementen.

In totaal denkt het college tot en met 2030 aan 36ha zonnevelden, te realiseren in twee termijnen van vijf jaar. Van Vugt: ,,Dit is onze voorlopige inzet. De wereld is niet in beton gegoten. Het belangrijkste is dat we van de wal af komen.”