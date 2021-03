Altena: eerst zon op het dak, dan pas zon op het land

ALTENA - Voor de opwekking van duurzame energie geeft de politiek in Altena prioriteit aan zon op het dak boven zon op het land. Alleen als daardoor de voor 2030 beoogde doelen voor de energietransitie niet wordt gehaald, komen andere mogelijkheden in beeld zoals zonneweiden.

Deze conclusie valt te trekken uit de opiniërende bespreking door de raad van de Regionale Energiestrategie (RES). De vraag kwam ook naar voren of het überhaupt wel lukt om de vastgelegde ambities waar te maken, aangezien Enexis heeft aangegeven de komende jaren onvoldoende capaciteit te hebben om de op te wekken elektriciteit te transporteren. Een uitbreiding van het net zal zeven tot acht jaar in beslag nemen.

Geschrokken

Door het vergunningentraject goed te coördineren, is wellicht wat tijdwinst te behalen, bevestigde wethouder Roland van Vugt (CDA). Hij voegde eraan toe dat het college er alles aan zal doen om dit mogelijk te maken.

Meerdere fracties maakten duidelijk geschrokken te zijn van de mededeling van Enexis, waardoor de gemeente bij andere gemeente gaat achterlopen. ,,We hadden dit graag eerder geweten”, aldus Jan Kolff (VVD). ,,We kunnen het RES wel willen uitvoeren, maar het is de vraag of er ruimte voor is.”

Quote We moeten zoveel mogelijk druk op Enexis uitoefenen Renée Hoegee, AltenaLokaal

Van Vugt stelde dat Enexis van begin af aan mee aan tafel heeft gezeten. Maar doordat de transitie naar nieuwe energie boven verwachting is, is die vervroegd geconfronteerde met transportschaarste. ,,We moeten zoveel mogelijk druk op Enexis uitoefenen”, gaf René Hoegee (AL) de wethouder mee.

,,En laten we hopen dat we bij Enexis voor elkaar kunnen krijgen dat particulieren wel hun plannen kunnen uitvoeren,” aldus Anne Duizer (CU).

Zon op dak

Veel inwoners en bedrijven hebben in Altena inmiddels zonnepanelen op daken gelegd. Zoveel dat de gemeente volgens de wethouder daarmee in de regio voorop loopt. Hij had dan ook geen behoefte aan een actieplan om dit nog meer te bevorderen om zonnevelden te voorkomen, zoals Corné van Gammeren (SGP) voorstelde. ,,We doen daar er al heel veel aan. Ik zou niet weten wat we nog meer kunnen doen. Verplichten kan niet.”

Hoegee pleitte ervoor toch ook andere opties dan zon op het dak open te houden. ,,Alleen daarmee komen we er niet.”

Zonneweiden

Als het al tot zonneweiden komt is het volgens Christian Alderliesten van belang dat ook de natuur- en landschappelijke aspecten aandacht krijgen. Daarom is het volgens hem van belang dat natuurorganisaties erbij betrokken worden. Bij de plannen die het waterschap wil uitvoeren is dit volgens hem gebeurd, maar is met hun voorstellen geen rekening gehouden.

Later deze maand neemt de raad een definitief besluit over de Regionale Energiestrategie.