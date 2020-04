Altena: elf inwoners een koninklijke onderscheiding, waaronder één echtpaar

ALMKERK - Elf inwoners van de gemeente Altena hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding ontvangen, ook al krijgen ze het lintje vanwege de coronacrisis pas later opgespeld. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder de gedecoreerden is één echtpaar.

Burgemeester Egbert Lichtenberg reed naar alle adressen en belde daar ‘vanuit de voortuin’ de mensen op.

Het echtpaar Soetje Colijn-Brouwers (73) en Cees Colijn (72) uit Nieuwendijk kreeg elk een lintje vanwege hun inzet voor de samenleving. Mevrouw Colijn vanwege haar inzet voor KWF Kankerbestrijding afdeling Nieuwendijk, zangvereniging Zang en Vriendschap de kledingbeurs in Almkerk, de Hersteld Hervormde Gemeente Werkendam. Ook was ze mantelzorgster voor haar buurman en verkocht ze belangeloos diervoeding.

De heer Colijn zet of zette zich in voor postduivenvereniging Tot Weerziens, belangeloze verkoop van diervoeding, de Hervormde Gemeente Nieuwendijk, stichting Vermogensbeheer van de Hersteld Hervormde Gemeente Werkendam, als kooiker bij Staatsbosbeheer en als vrijwilliger van begraafplaatsvereniging Onderlinge Hulp.

Aart de Peuter (77) uit Werkendam is op allerlei fronten actief geweest. Op politiek vlak onder meer voor de ARP en het CDA. Verder bekleedde hij bestuursfuncties bij de Rehobothschool,de Gereformeerde Kerk, het platform VG Midden- en Westbrabant en de WMO-adviesraad in Werkendam. Ook de Zorggroep Sovak, het CZ Zorgkantoor in Breda en de Stichting Woonzorg Bijtelshof in Sleeuwijk mogen of mochten op zijn inzet als vrijwilliger rekenen.

Volledig scherm © RV

Alette Barel (51) uit Werkendam is sinds 1994 penningmeester, secretaris en vrijwilliger bij stichting Kinderboerderij Floreffehoeve, geeft leiding aan de Ichtus Jongerengroep en is vrijwilliger geweest bij de Hersenstichting.

Tijs Verdoorn (70) uit Werkendam heeft z'n sporen verdiend bij Kozakken Boys. Als leider van het eerste en het tweede elftal, als wedstrijdsecretaris, commissielid, grensrechter, scheidrechtersbegeleider en lid van het onderhoudsteam. Ook is hij lid van het team verkeersbrigadiers van de Groenewegenschool, de Sigmondschool en van 't Kompas.

Richard Wikaart (67) uit Werkendam is algemeen bestuurslid en secretaris geweest van Historische Vereniging Werkendam en De Werken ca, en is dat nog steeds van Vereniging De Vier Gebroeders. Sinds 2006 is Wikaart voorzitter van het 4 mei Comité Werkendam en sinds 2009 is hij redactielid van blad Steurvaart en tweede secretaris van Watersportvereniging Werkendam.

Jennie Assink- van den Bogert (72) uit Sleeuwijk zet zich al jarenlang vrijwillig in als kerkenraadslid van de Hervormde Gemeente Sleeuwijk, als mantelzorger, als secretaris van de Vereniging van eigenaren De Roo Bouwe en als voorzitter van de Cliëntenraad van Stichting De Riethorst Stromenland. Verder was ze acht jaar raadslid voor het CDA.

Volledig scherm Lintjesregen © Marjolein Nolles Hans Maschino (55) uit Woudrichem is dj geweest bij ziekenomroep RANO. Hij was korte tijd vrijwilliger op de dierenambulance en zet zich nog steeds in als vrijwilliger en schietinstructeur bij Schietsportvereniging Werkendam, official binnen de KNZB en als mantelzorger voor zijn echtgenote.

Jur Froma (72) uit Woudrichem is al jaren vrijwilliger bij voetbalvereniging vv Woudrichem, bij de Nederlandse Politie Sportbond en bij Voedselbank Altena. Vier jaar was hij voorzitter van de Bridgeclub Altena.

Tony van Wijk-Versteeg (69) uit Wijk en Aalburg is als vrijwilligster actief voor Tafeltje-dek-je in Wijk en Aalburg en voor de Vereniging van eigenaren van appartementencomplex Eijkenhof in Wijk en Aalburg. Ze was een aantal jaren lid van de cliëntenraad van Zorgcentrum Maaswaarden in Wijk en Aalburg, waar ze nog ander vrijwilligerswerk doet.